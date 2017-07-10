СКА сообщил о подписании нового контракта с хоккеистом Ильей Ковальчуком. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ковальчук выступает за СКА на постоянной основе с сезона 2013/14. В составе команды хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России и завоевал «серебро» чемпионата страны.

Он является лучшим бомбардиром команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ковальчук провел 299 игр и набрал 297 (124+173) очков.

В минувшем сезоне хоккеист провел 78 матчей, набрав 87 (38+49) очков. Показатель его полезности составляет +27, отмечает «Газета.ру».

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