Сын президента США Дональд Трамп-младший согласился на встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, рассчитывая получить порочащие сведения о Хиллари Клинтон. Наличие компромата, а не вопрос усыновления российских сирот американцами было предлогом для негласных переговоров в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в июне прошлого года, пишет New York Times.

«Ее слова были туманны, неоднозначны и бессмысленны. Никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено. Быстро выяснилось, что она не имела значимой информации», — рассказал изданию 39-летний сын президента.

Ранее Трамп-младший не говорил о намерении получить компромат, утверждая, что обсуждалось только действие российского «закона Димы Яковлева». На встрече были также зять нынешнего президента Джаред Кушнер и глава его предвыборного штаба Пол Манафорт.

Администрация Белого дома уже заявила, что сам Дональд Трамп не знал об этих переговорах.

Наталья Весельницкая представляет в США интересы российского бизнесмена, сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва. Американское следствие подозревает его компанию Prevezon Holdings в легализации $230 млн, якобы выведенных их российского бюджета.