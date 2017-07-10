Белоруссия должна предпринять шаги по укреплению доверия, что приведет к смягчению санкций США или полной их отмене, заявил глава американской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сенатор Роджер Уикер.

По его словам, администрация Дональда Трампа стала проявлять больше интереса к международным делам, и сейчас все зависит от руководства Белоруссии.

«Существует ряд простых шагов, которые можно предпринять, например, регистрация неправительственных организаций и политических партий», - заявил Уикер в эфире телеканала «Беларусь 1».

Санкции против Белоруссии были введены в 2016 году администрацией президента Джорджа Буша-младшего. В июне текущего года президент Дональд Трамп заявил о намерении продлить действие этого указа на полгода.