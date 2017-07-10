На саммите G20 наметилась тенденция обсуждения вопросов экономического роста, чего не наблюдалось несколько последних лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Впервые за несколько лет стала заметна невооруженным глазом общая нацеленность на экономический рост», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Политики обсуждали общую концепцию глобального роста мировой экономики. Песков подчеркнул, что в этой парадигме себя находит и Россия.

«Наша экономика тоже демонстрирует, пускай пока скромные, но всё-таки первые признаки динамики повышения. Это весьма примечательно, позитивно и воодушевляет», — резюмировал Песков.