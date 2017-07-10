Власти Кении принимают меры из-за участившихся нападений террористов движения «Аш-Шабат» в регионах, граничащих с Сомали. В округах Ламу, Гарисса и долине реки Тана введен комендантский час, сообщает «РИА Новости».

Комендантский час будет действовать до 9 октября.

«Этот указ будет действовать в темное время суток, с 18:30 до 06:30 утра», — говорится в приказе главы кенийского МВД Феда Матианги.

В ночь на 6 июня в округе Ламу боевики напали на пост полиции, погибли два стража порядка. Перестрелка продолжалась несколько часов, полицейским пришлось задействовать авиацию. Еще одним инцидентом на минувшей неделе стало убийство боевиками 10 кенийцев у границы с Сомали. Преступники обезглавили своих жертв.

Из-за нападений боевиков юношеские легкоатлетические сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи отказались от участия в чемпионате мира, который пройдет в кенийской столице Найроби 12–16 июля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) также рекомендовала своим спортсменам не участвовать в этих соревнованиях.