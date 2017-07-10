С начала сезона в России зарегистрировано 566 случаев заболевания энцефалитом и 1689 случаев — иксодовым боррелиозом. Всего же с 16 марта за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 364 тыс человек, приводит ТАСС данные Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в целом это соответствует «среднемноголетним уровням». При этом в ряде регионов число укушенным клещами людей значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Так, в Кировской области этот показатель сократился в 1,8 раза, а в Вологодской – в 1,5 раза.

В Подмосковье количество людей, обратившихся к врачу из-за укусов клещей, снизилось в 1,2 раза к аналогичному периоду прошлого года.

В этом году Роспотребнадзор отмечал аномально раннюю активность клещей. Опасные насекомые проснулись в начале марта, то есть на полмесяца раньше, чем обычно.

Для борьбы с клещами леса с помощью авиации обрабатываются специальными растворами.