Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал беспорядки в Гамбурге и рассказал, как они сказались на работе российской делегации на саммите G20.

«Это никак не мешало работе саммита. Это никакая не ирония. Подобные хулиганство какие-то, они случаются», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь добавил, что не хочет обижать демонстрантов, но он так и не понял, против чего они протестовали. Песков отметил, что не видел в Гамбурге людей, которые бы «членораздельно объяснили», чего они добиваются.

«И поскольку я этого не видел, просто воспринимал это исключительно как хулиганские действия», — резюмировал политик.

В результате беспорядков в Гамбурге были задержаны 288 человек, 144 из них помещены под стражу. В столкновениях с антиглобалистами пострадали по меньшей мере 196 полицейских.