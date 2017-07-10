Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остался доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом. Политики провели переговоры на проходившем в Гамбурге саммите G20.

«Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь добавил, что инициатива о проведении встречи президентов России и США исходила и от Москвы, и от Вашингтона. Что же касается итогов переговоров, то можно сказать, что «победили все», подчеркнул Песков.

По его мнению, встреча президентов может инициировать различные процессы между государствами.