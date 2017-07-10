Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, на каких языках Владимир Путин говорит на встречах с лидерами других стран. В эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Кремля отметил, что переговоры «на ногах» чаще всего проходят на английском.

«Путин, скажем так, в свободном общении «на ногах», он чаще всего сам говорит по-английски, но когда ведутся переговоры и когда идет официальная встреча, конечно, он общается через переводчиков», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин понимает английский «почти полностью» и даже поправляет переводчиков. «Я сам долго переводил на высшем уровне, поэтому знаю, что это за стресс», — сказал Песков.

7 июля на саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры проходили «на полях» саммита. Тем не менее, вместо запланированных 30 минут политики разговаривали более двух часов.

В ходе «прямой линии» 15 июня Владимир Путин ответил на вопрос о том, какими он владеет языками. «На русском, слава Богу, на немецком достаточно бегло, могу немножко объясниться на английском», — ответил президент.