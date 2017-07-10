Ирак приступил к бурению нефтяной скважины на границе с Ираном. Она будет установлена в поле Хувейза в провинции Мейсан.

На торжественной церемонии присутствовал министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби. Обратившись к рабочим, он попросил как можно скорее выполнить поставленную задачу и приступить к бурению новых скважин, передает «Федеральное агентство новостей».

Министр добавил, что в ближайшее время власти страны объявят о новых проектах по развитию добычи нефти на границе с Ираном.

Ирак добывает 4,3 миллиона баррелей в сутки, уступая лишь по этому показателю Саудовской Аравии.