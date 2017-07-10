Соглашение о прекращении огня в юго-западной части Сирии, достигнутое на саммите G20, принесло реальное перемирие. Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что в будущем это спасет множество человеческих жизней.

«Перемирие в Сирии, похоже, соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Это всё результат встречи. Хорошо!» — написал Трамп в микроблоге.

Syrian ceasefire seems to be holding. Many lives can be saved. Came out of meeting. Good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Соглашение между США, Россией и Иорданией было заключено в минувшую пятницу. Юго-запад арабской республики был выбран как наиболее контролируемый регион. В госдепартаменте заявили, что это станет важным шагом по замораживанию конфликта на всей сирийской территории.

Согласно договоренностями, три страны будут оказывать необходимое для перемирия влияние на соответствующую сторону конфликта,

Режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье в 12:00 по дамасскому времени.