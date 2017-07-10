Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признался своим бывшим коллегам, что скучает по нефтяной отрасли. Об этом он заявил в Стамбуле на Международном нефтяном конгрессе, где ему вручили премию имени Томаса Дьюхерста, основателя нефтяного конгресса.

На протяжение десяти лет Тиллерсон был руководителем нефтяной компании ExxonMobil. В 2017 году он вступил в должность госсекретаря США.

«Я скучаю по вам как по коллегам, как по конкурентам», –– сказал Тиллерсон, выступая на церемонии открытия конгресса.

Госсекретарь пообещал и дальше участвовать в мероприятиях компании независимо от того, какую должность он будет занимать. Тиллерсон выразил уважение своим друзьям и коллегам, сказав, что никогда их не забудет, и назвал партнеров по нефтяной индустрии выдающимися людьми.