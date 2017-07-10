В результате стрельбы в американском городе Цинциннати (штат Огайо) погибла женщина. Семь человек, в том числе трое детей, получили ранения.

Intersection of Capstan and Redskin in the Northbrook neighborhood of Colerain Township is blocked for the forseeable future. @WCPO pic.twitter.com/CETrrqQS3n — Kristen Swilley (@KristenSwilley) 9 июля 2017 г.

Как сообщает ABC News со ссылкой на правоохранителей, инцидент произошел в районе Колерейн Тауншип на одной из вечеринок. Неизвестный ворвался в дом с оружием открыл стрельбу по людям, находящимся внутри.

Полиции пока не известно, был ли стрелок один, а также его приметы и мотивы. Ведется расследование.