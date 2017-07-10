«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали трансфер нападающего Уэйна Руни. Контракт между «ирисками» и форвардом рассчитан на два года.

«Здорово вернуться в родной клуб — не могу дождаться встречи с новыми партнерами и выхода на поле. В общем, я в восторге. «Эвертон» должен выигрывать трофеи, и мы делаем шаги в этом направлении», — приводит слова футболиста «Газета.ру».

Уэйн Руни защищал цвета «Эвертона» с 2002 года. В 2004 году футболист перешл в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за игрока около 27 миллионов фунтов стерлингов.

В составе «Манчестер Юнайтед» Руни стал пятикратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. В 2008 году вместе с клубом футболист одержал победу в Лиги чемпионов, в 2017 году — в Лиге Европы.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram