По информации Следственного Комитета РФ, вице-премьер Республики Калмыкии Петр Ланцанов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и крупной афере.

Следствием получены сведения о возможной причастности к совершению данного преступления замминистра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан.

На данный момент судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ланцанова и Кектышева.

Расследование уголовного дела продолжается.