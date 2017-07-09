Российский боксер Денис Лебедев сумел защитить титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Россиянин единогласным решением судей одержал победу над австралийцем Марком Флэнаганом, передает RT.

Лебедев владеет поясом суперчемпиона WBA с декабря 2012 года. Российский боец семь раз защищал свой титул.

В мае 2013 года панамец Гильермо Джонс победил Лебедева и отнял титул, однако позднее его уличили в допинге. Чемпионский пояс вернули российскому спортсмену.

В активе Дениса Лебедева 30 побед, из них 22 нокаутом, и три поражения.

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