Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», лидеры России, Германии и Франции сошлись во мнении о недопустимости нынешней ситуации, когда Киев не выполняет минские соглашения. Об этом три члена «Нормандской четверки» поговорили в ходе завтрака «на полях» саммита G20 в Гамбурге.

«Все трое сходятся во мнении, что абсолютна недопустима та ситуация, в которой мы находимся. Минские соглашения не выполняются, во многом не выполняются Киевом, это главное, причем особенно политическая часть», –– сообщил Песков.

Помощник президента отметил, что Макрону и Меркель было трудно не признать на встрече с Путиным факт невыполнения минских соглашений Киевом. Также Песков заявил о недопустимом положении дел на линии соприкосновения на востоке Украины. Лидеры трех стран обсудили необходимость создания покоя на линии разграничения и вывода тяжелой военной техники.

Пресс-секретарь пояснил, что в данный момент идет подготовка телефонного разговора в формате четверки. Однако для его реализации необходимо наработать «мясо», которого сейчас недостаточно.