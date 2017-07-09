Интернет-вымогательство в 2017 году может стать печальным трендом, и стоит ожидать новых кибератак, заявил директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.

«Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование», — отметил в интервью РИА «Новости» специалист.

Он напомнил, что Евгений Касперский неоднократно указывал на то, что вымогательство в интернете может стать «печальным трендом».

Суворов отметил, что в настоящее время компании зависимы от IT-технологий, и киберпреступники стали реже похищать данные с банковских карточек и корреспондентских счетов банков. Им достаточно блокировать работу предприятия и потребовать вознаграждение.

В текущем году вирусы-вымогатели WannaCry и Petya поразили IT-системы нескольких десятков организаций по всему миру. Наибольший ущерб понесли украинские компании.