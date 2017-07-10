Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал о значимости национальной виртуальной валюты, которую планирует разработать Центробанк, для российской торговли.

По словам Мантурова, криптовалюта имеет все шансы завоевать популярность, а ее использование позволит значительно увеличить скорость проведения транзакций в электронной торговле.

При этом министр отметил «совсем небольшую нишу на рынке» виртуальных денег, приведя в пример известный среди своих аналогов биткоин, который до сих пор не находит повсеместного применения.

На данный момент в Центробанке запущены пилотные версии криптовалюты, пока их количество находится на довольно низком уровне и говорить об их влиянии на торговлю сложно.

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