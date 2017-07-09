В Екатеринбурге завершилась встреча президента России Владимира Путина с японским экс-премьером Ёкирой Мори. После неформального ужина в Доме приемов губернатора политики вместе отправились в гостиницу, где остановилась японская делегация, сообщает «РИА Новости».

В отеле российского лидера встретила дочь экс-премьера, Ёко Фудзимото. Она поделилась с Владимиром Путиным положительными впечатлениями от Иркутска и Екатеринбурга, а также добавила, что, возможно, посетит Москву и Санкт-Петербург во время чемпионата мира по футболу в следующем году.

«Мы будем рады вас видеть», — ответил Путин.

В воскресенье в Екатеринбурге президент страны и японская делегация посетили выставку Иннопром-2017. Главной темой мероприятия в этом году стало «Умное производство». В организации выставки Япония выступила страной-партнером.

Ёкиро Мори руководил японским правительством в 2000–2001-м годах. В этот период он посетил город Шелехов в Иркутской области, где находится могила его отца.