Рогозин высмеял главу МИД Украины за подарок генсеку ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин подарил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу вышиванку. Запись дипломата в Twitter иронично прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Климкин отметил, что вышиванка является не просто одеждой, а частичкой Украины. Дипломат выразил уверенность, что она подойдет генсеку ООН.
«Он еще и шьет на дому», — прокомментировал запись Климкина вице-премьер РФ.
В воскресенье, 9 июля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину с официальным визитом. Он провел переговоры с руководством страны, в том числе премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.