Глава МИД Украины Павел Климкин подарил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу вышиванку. Запись дипломата в Twitter иронично прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Климкин отметил, что вышиванка является не просто одеждой, а частичкой Украины. Дипломат выразил уверенность, что она подойдет генсеку ООН.

«Он еще и шьет на дому», — прокомментировал запись Климкина вице-премьер РФ.

Он ещё и шьет на дому https://t.co/Y0xOxhPbmw — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 9, 2017

В воскресенье, 9 июля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину с официальным визитом. Он провел переговоры с руководством страны, в том числе премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.