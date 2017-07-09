Власти Боливии после вмешательства президента Эво Моралеса освободили двух чилийских полицейских, задержанных ранее на границе стран. В воскресенье стражи порядка вернулись на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В минувшую субботу Моралес пообещал разобраться в ситуации с арестованными иностранными полицейскими. Двух чилийцев, задержанных 7 июля, обвиняли в незаконном пересечении границы.

Инцидент, который потребовал участия главы государства, произошел на фоне дипломатического конфликта между Чили и Боливией. Поводом стало задержание 19 марта девяти боливийцев, в том числе двух военнослужащих и семерых таможенников. Чилийские власти обвинили их в незаконном проникновении в страну и краже грузовика.

Арестованным грозило до 25 лет лишения свободы, однако в конце июня чилийский суд постановил выслать их из страны в течение 30 суток.