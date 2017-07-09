Правительство Египта ввело комендантский час в районе на севере Синайского полуострова, где за последнее время участились вылазки террористов. Соответствующее распоряжение подписал в воскресенье премьер-министр страны Шериф Исмаил.

Сообщается, что комендантский час вводится с понедельника во всем регионе, район ограничен частью границы Египта с сектором Газа на востоке полуострова, прибрежной полосой Средиземного моря и включает город Рафах и столицу.

Особый режим вводится с понедельника и будет действовать на территории региона с 19.00 до 6.00 по местному времени. Исключение составляет город Эль-Ариш и международная автомобильная трасса, связывающая столицу провинции с восточными районами, там комендантский час будет действовать 1.00 до 5.00 по местному времени.