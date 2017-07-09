Спикер Верховной рады призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Россию необходимо лишить права вето в Совбезе ООН в вопросах, касающихся Украины. С таким заявлением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
«Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которое он напал», — написал Парубий в Twitter.
В воскресенье, 9 июля, на Украину прибыл с официальным визитом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Политик провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.