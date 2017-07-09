Поединок в супертяжелой весовой категории (свыше 93 кг) между россиянином Иваном Штырковым и японцем Сатоси Исии прошел в Екатеринбурге. Российский боец выиграл у японского олимпийского чемпиона 2008 года по дзюдо техническим нокаутом во втором раунде.

Во втором раунде японец оказался на полу после сильного удара, после добивания судья остановил поединок.

В послужном списке 28-летнего Штыркова теперь 11 побед, девять из них — досрочно. До сих пор ему не нанесли ни одного поражения. Россиянин победил бразильца Антонио Силву и американца Джеффа Монсона.

30-летний японец Исии потерпел восьмое поражение при 15 победах (семь досрочно) и одной ничьей.