Президент РФ Владимир Путин потребовал от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разобраться с актуальными проблемами региона, о которых рассказали местные жители в ходе «прямой линии» с главой государства.

В частности, президент поручил выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют платить из собственного кармана за ремонт фасадов домов в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

«Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться», — сказал глава государства.

Кроме того, в рамках встречи со свердловским губернатором Путин обратил внимание Куйвашева на сокращение бесплатных услуг в клиниках региона. «Нерегулярное получение льготных лекарств. Муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Но так мы не договаривались никогда. Что это такое? Вы не должны снижать объем предоставления бесплатных услуг», — сказал президент России.