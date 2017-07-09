Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ достигла существенного прогресса в облегчении страданий людей молитвами. По словам главы Русской православной церкви, на практике применяется особый древний «чин изгнания злых духов».

Он отметил, что в современном мире для облегчения душевных болезней идут искать утешения в храм.

«И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения», — сказал патриарх, комментируя успехи Церкви в исцелении «бесноватых». Глава РПЦ, в частности, обратил внимание на необходимость молитвы, потому что благодаря этому человек, по его словам, может избежать «расслабленного состояния своей души».