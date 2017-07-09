Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин после «прямой линии» 2017 года начал просматривать обращения жителей региона перед встречей с губернаторами.

«Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что перед нынешним визитом в Екатеринбург глава государства попросил представить ему список основных проблем региона.