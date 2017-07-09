Президент РФ Владимир Путин продолжил проверку регионов, которые возглавляют временно исполняющие обязанности глав субъектов. Российский лидер 9 июля посетил Екатеринбург, где принял участие в церемонии открытия международный промышленной выставки «Иннопром-2017» и провел беседу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, которому предстоит участвовать в выборах главы субъекта 10 сентября. В ходе встречи Владимир Путин поручил ему разобраться с невыплатами зарплат и «борзотой» некоторых руководителей.

На встрече с главой области президент обратил внимание на необходимость выполнения социальных обязательств – по этому поводу ему поступили жалобы в ходе «Прямой линии» 15 июня.

- Я вам это все передам (обращения от жителей области – «Известия»). И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивления, - заметил Владимир Путин.

Ещё одной темой стала невыплата заработных плат. Глава государства напомнил Евгению Куйвашеву его же слова о том, что в области с этим проблем нет. Однако реальность оказалась иной. Президент привел в пример жалобу со стороны рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов (их обращение тоже пришло на «Прямую линию»). Сотрудники предприятия сообщили, что руководитель предприятия пообещал начать выплату долгов по зарплате только в случае распоряжения со стороны президента России.

- Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит, - сказал Владимир Путин.

Глава региона, конечно, пообещал разобраться в ситуации.

Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это - новый формат работы главы государства с руководителями субъектов: Владимир Путин лично передает губернаторам жалобы со стороны жителей. Дмитрий Песков отметил, что часто жалобы касаются коррупции и наплевательского отношения чиновников к исполнению своих обязанностей.

«Иннопром-2017»

До переговоров с главой региона президент выступил на открытии выставки «Иннопром-2017», темой которой в этом году стало «Умное производство». По словам президента, именно новые технологии должны определять развитие экономики страны.

- Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики. Ее основные направления обсуждались на этой неделе на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам, - подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил, что на завершившемся накануне саммите G20 одной из самых главных обсуждавшихся тем также стали инновации и продвижение цифровых технологий.

- На «Иннопроме» представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. Это очень важно, увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг, - сказал глава государства.

Президент также напомнил, что Екатеринбург вновь борется за право принять выставку «Expo», и выразил надежду, что в этом городу поможет опыт «Иннопрома». Помимо этого, Владимир Путин отметил, что предприятиям ОПК необходимо наращивать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

- Будущее за теми, кто стремится быть современным – в знаниях, в профессии, в компетенции, кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли, - подчеркнул президент.