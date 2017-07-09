Интернет-портал WikiLeaks предлагает назначить своего создателя Джулиана Ассанжа ответственным за рабочую группу США и РФ по кибербезопасности. В ответ на твит Трампа по поводу беседы с президентом РФ Владимиром Путиным о формировании закрытой группы по кибербезопасности портал ответил комментарием о предложении Ассанжа в качестве ответственного.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности. Рабочая группа, которая будет создана между РФ и США, должна исключить любые спекуляции в будущем.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по окончании первой встречи глав РФ и США заявил, что страны создадут рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.