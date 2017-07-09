Националист и организатор «Русского марша» Юрий Горский, которого обвиняют в экстремизме, сбежал из-под домашнего ареста в Литву. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку «непостижимым образом» исчез из-под «крепких объятий» ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли литовские», — написал Горский.

Ранее Горского задержали у здания Мосгорсуда во время апелляционного процесса над Дмитрием Демушкиным.