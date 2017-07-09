Мощный ураган «Юджин» сформировался в ночь на воскресенье в Тихом океане у берегов Мексики, передает национальная метеорологическая служба страны.

По данным службы, урагану уже присвоена третья категория. Скорость ветра внутри него достигает 185 км/ч, порывами до 220 км/ч.

По данным ведомства, ураган уже усилился до третьей категории. Сейчас скорость ветра внутри него достигает 185 км/ч с порывами до 220 км/ч. Сообщается, что «Юджин» находится в 855 км от города Кабо-Сан-Лукас и двигается на северо-северо-восток. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в регионе в связи с природным явлением.