Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился разыскать директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Работники этого предприятия пожаловались российскому президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии на отказ директора завода платить зарплату.

в ходе встречи с губернатором Свердловской области Путин рассказал о поступившей жалобе.

Президент процитировал письмо рабочих и выразил недоумение, «откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям».

Куйвашев ответил журналистам, что по его поручению директора завода «уже ищут». Однако он согласился с тем, что данную информацию необходимо проверить.