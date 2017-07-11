В Госдуме прошло специальное заседание комитета по культуре. Обсуждалась инициатива Министерства финансов о возможности доступа социально ориентированных НКО (некоммерческих организаций) к государственному и муниципальному заказу в сфере культуры. Предложение финансового ведомства вызвало бурные протесты со стороны представителей культурного сообщества.

Союз музеев России в лице Михаила Пиотровского и Союз театральных деятелей России под руководством Александра Калягина направили председателю комитета ГД по культуре Станиславу Говорухину обращения по поводу разрабатываемых Минфином России законопроектов «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». По мнению авторов обращений, предлагаемые изменения могут нанести большой вред российской культуре.

Главный вопрос, затронутый на совещании в Госдуме: возможно ли культуру приравнять к сфере услуг? И если закон примут, то каким образом будут распределяться выделяемые бюджетные средства, которых и так не хватает?

Замминистра финансов Алексей Лавров заявил, что деятелям культуры опасаться нечего. Разработанная ведомством инициатива заключается в том, чтобы работа бюджетных учреждений отчасти переходила на рыночные рельсы, то есть будет развиваться конкурентная среда с привлечением негосударственных организаций. Это обеспечит рост качества оказываемых населению услуг.

— Как относиться к этому? Я считаю, что авторы инициативы недооценивают роль культуры, которая имеет колоссальное влияние на общественные и экономические отношения, — заявил генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин. — Необходимо вывести культуру и искусство из-под действия этого закона, что бы ни говорили на этот счет представители Министерства финансов. Разговоры будут сладкими, формулировки ужасными. Достаточно вспомнить только одну фразу из экономического обоснования: «Данный закон не предполагает увеличения бюджетных средств».

По мнению Владимира Урина, предложения означают только одно: снижение бюджетных обязательств государства. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко напомнила, что кроме стратегии государственной поддержки культуры существует еще стратегия национальной безопасности РФ, где тоже есть специальный раздел, посвященный культуре.

— Разговор должен происходить на этом уровне, и не стоит торговаться с Министерством финансов за одну строчку. Важно то, что принесет благо культуре. Надо продолжить согласование до внесения в Госдуму этого законопроекта, если, конечно, правительство на это решится вопреки возмущениям деятелей культуры, — уверена Елена Драпеко.

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский признал, что законопроект с деятелями культуры изначально не согласовывался и еще весной прошлого года было большое количество замечаний к документу. Но позже прошло два совещания, в одном из которых участвовали представители Театра Наций, РАМТа, различных музеев. И значительная часть замечаний была, по словам Александра Журавского, в законопроекте учтена.

Тем не менее и среди чиновников однозначной поддержки предложений нет.

— Я солидарен с коллегами, которые против этого законопроекта. Замечу, игнорирование мнения профессионального сообщества происходит не в первый раз, — заявил советник президента Владимир Толстой. — Но нельзя игнорировать то, что пять лет подряд говорит президент! Возьмите выступления Владимира Владимировича, начиная с 2012 года: «В целом считаю, что назрела необходимость существенно пересмотреть подходы к сфере культуры, саму систему муниципального и государственного управления. К сожалению, практика отношения к культуре по остаточному принципу оказалась очень живучей, сфера культуры стереотипно воспринимается как отрасль социального блока», — процитировал Владимир Толстой главу государства.

Против отношения к культуре как к сфере услуг и составляющей других отраслей выступил и актер Олег Басилашвили.

— В свое время, понимая значение культуры в развитии общества, я подошел к президенту Борису Ельцину и попросил организовать отдельную комиссию по культуре, членом которой я позже являлся, — рассказал народный артист СССР «Известиям». — Раньше культура входила в комитет, где было и образование, и туризм, и многое другое, мы же пытались сделать так, чтобы комиссия по культуре была отдельной, ибо полагали, и правильно полагали, что культура является тем, что лежит в основе всего государства.