В вопросах кибербезопасности речь идет не о доверии, а об уязвимости, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, союзники США также могут не доверять Вашингтону после скандалов с прослушкой.

Напомним, накануне постпред США в ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности.

«В этой сфере никто никому не может доверять. И союзники США не могут доверять Вашингтону, особенно после скандалов с прослушкой Агентства национальной безопасности (АНБ). Все уязвимы», — написал Пушков в Twitter.

В 2015 году WikiLeaks опубликовал новые данные о масштабах слежки американцев в Германии, в частности о том, что Агентство нацбезопасности США прослушивало телефоны трех последних канцлеров Германии: Ангелы Меркель, Герхарда Шрёдера и Гельмута Коля. Была также опубликована информация о прослушке американцами личного мобильного Меркель.