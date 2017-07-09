Подмосковный главк Следственного комитета РФ подтвердил, что проводит проверку по факту смерти медиаменеджера и блогера Антона Носика, который скончался в ночь на воскресенье на 52-м году жизни на даче друзей в подмосковном «Пирогово». Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Елены Фокиной.

«Да, по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка», — сказала Фокина.

Тело Носика нашли рано утром без внешних признаков насильственной смерти, предположительно, известный блогер скончался от сердечной недостаточности. Точные обстоятельства и причины произошедшего выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Известный медиаменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер Антон Носик был редактором крупнейших российских новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, а также экс-менеджером холдинга Rambler и службы блогов компании SUP, владеющей сервисом LiveJournal. Коллеги и друзья называют Носика «настоящим профессионалом», «мотором всего» и «крестным отцом русского интернета».