Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции проводит в воскресенье многотысячный митинг в стамбульском районе Мальтепе.

Митинг в столице Турции стал завершающим мероприятием 25-дневного «Марша справедливости», в рамках которого активисты под предводительством своего лидера Кемаля Кылычдароглу преодолели расстояние в 450 км от Анкары до Стамбула.

Широкомасштабная акция протеста проводится в Турции в связи с приговором суда по делу депутата Эниса Бербероглу, которого обвинили в разглашении в прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию, и посадили на 25 лет.