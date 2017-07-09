Пожилая женщина, получившая сильные ожоги в результате хлопка газа в жилом доме в Костромской области, скончалась в больнице.

«Женщина, получившая ожоги, скончалась в больнице», — заявил представитель пресс-службы главного управления регионального МЧС.

Хлопок газа произошел утром 9 июля в жилом 22-квартирном кирпичном доме в поселке Мисково. Взрывной волной в однокомнатной квартире на первом этаже выбило окно на кухне. Предварительной причиной ЧП стала утечка газа.