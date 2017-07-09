Не менее 75 тыс. зрителей рок-фестиваля «Нашествие», который проходил в Тверской области, посетили за три дня выставку военной техники Министерства обороны РФ. Она работала на площадке фестиваля все три дня, информирует ТАСС.

Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Дмитрий Журавлев.

На выставке Минобороны РФ было представлено более 20 образцов как современной, так и исторической военной техники.

Среди них были впервые привезенный сюда роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», который вызвал большой интерес у зрителей, установка разминирования УР-77 и антенный модуль Р-431АМ.