Водитель легкового автомобиля, пытаясь уйти от преследования в городе Ангарске Иркутской области, сбил в воскресенье вечером полицейского и врезался в патрульную машину.

«Водитель автомобиля Toyota Mark-II скрывался от полиции. Сначала он сбил сотрудника патрульно-постовой службы, а затем протаранил полицейский «УАЗ», который опрокинулся. В нем также находился сотрудник правоохранительных органов. В результате инцидента госпитализированы два полицейских и сам нарушитель», — заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

В силовом ведомстве отметили, что действия полиции предотвратили возможную катастрофу, так как водитель Toyota мог врезаться в кого-нибудь другого.

В настоящее время проводится проверка управлявшего транспортным средством мужчины на наличие алкоголя в крови. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.