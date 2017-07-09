Пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) заявила, что 19 российских легкоатлетов получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В списке одобренных для выступления спортсменов значатся 16 человек, которые получили нейтральный допуск к стартам впервые. Среди них — чемпион мира 2013 года Александр Меньков.

Также организация сообщила о расширении прав допуска к международным стартам для еще трех российских легкоатлетов, которые ранее в индивидуальном порядке были допущены только к юношескому чемпионату мира до 18 лет.