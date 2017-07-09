Пассажирам иорданской авиакомпании Royal Jordanian Airlines, вылетающим в США, снова разрешили проносить и использовать электронные устройства в салонах самолетов. Об этом сообщил в воскресенье сам авиаперевозчик.

Согласно информации администрации Royal Jordanian Airlines, авиакомпания «усилила меры безопасности, чтобы они соответствовали новым требованиям» министерства национальной безопасности США.

Напомним, 21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Эта мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.