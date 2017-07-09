Президент России Владимир Путин считает, что широкое внедрение в стране передовых технологий может стать мощным ресурсом для развития России.

«В широком внедрении передовых, в том числе цифровых, технологий мы видим мощный ресурс для развития России», — заявил Путин в ходе проведения церемонии открытия выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Глава государства подчеркнул, что данная отрасль является крайне важной в том числе и для успешного сотрудничества РФ с другими странами.