Российский лидер Владимир Путин уверен, что Россия на должном уровне может провести «ЭКСПО-2025», если это будет доверено Екатеринбургу. В этом поможет опыт проведения «Иннопрома-2017».

Президент РФ отметил, что Екатеринбург борется за право проведения выставки в 2025 году. «Инициатива Екатеринбурга была официально поддержана и правительством России», — сказал Путин, выступая на церемонии открытия Международной промышленной выставки «Иннопром-2017».

Главная тема выставки — умные производства.

Россия уделяет особое внимание продвижению цифровой экономики. Президент РФ заметил, что одной из главных тем для обсуждения на недавно завершившемся саммите G20 были инновации и продвижение цифровых технологий.