Влиятельные представители двух палат конгресса США не одобрили идею создания совместной с РФ рабочей группы в области кибербезопасности. Конгрессмены считают, что Москве не следует доверять в этом вопросе.

«Я не думаю, что мы можем ожидать, что русские могут быть какими-то надежными партнерами в такой области, как создание группы по кибербезопасности», — заявил в эфире телеканала CNN старший демократ в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что создание российско-американской группы по кибербезопасности является «не самой глупой из всех идей, о которых он когда-либо слышал, но близкой к этому».

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на полях саммита G20 договорились о создании рабочей группы по контролю киберпространства.