Президентом музыкального фестиваля «Нашествие» стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. О победе рокера с главной сцены фестиваля объявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Самыми упорными, несмотря на дождь, оказались поклонники Шнура», — заявила Памфилова.

По результатам трехдневного голосования, в котором приняли участие 7858 гостей фестиваля, уверенную победу одержал Шнуров, набравший 20,9% голосов, второе место досталось лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку — за него проголосовали 16,34%. Тройку лидеров голосования завершает экс-вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов, который получил 15,16% голосов.

С 26 июня по 2 июля проводились праймериз в интернете, в результате которых были отобраны 15 кандидатов. Завершительный этап состоялся в рамках самого рок-фестиваля — с 7 по 9 июля.

Помимо Шнурова, Шевчука и Кипелова проголосовать можно было за Вячеслава Бутусова, Сергея Бобунца, Константина Кинчева и даже Филиппа Киркорова.