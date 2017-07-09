В новый образовательный стандарт средней школы включат кибербезопасность, трудовое воспитание, а также неприязнь к экстремизму. Такой проект подготовило Минобрнауки России.

Отмечается, что стандарт разработан для обеспечения «формирования российской гражданской идентичности обучающихся», «единства образовательного пространства РФ», а также доступности получения качественного образования.

Кроме того, в программе министерства образования школьникам хотят привить неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления коррупции, в своем поведении и поведении других людей, неприятие идеологии экстремизма и других негативных социальных явлений.

Кроме этого, в новый образовательный стандарт войдет пропаганда здорового образа жизни, который исключает употребление алкоголя, наркотиков и курение.