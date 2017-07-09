В ночь на 9 июля в Подмосковье скончался российский медиаменеджер и блогер Антон Носик. По предварительной информации, у одного из «отцов» рунета остановилось сердце.

И сегодня весь рунет вспоминает знаменитого блогера.

Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России

«Сегодня на медийном рынке блогеры стали играть очень большую роль — они отображают мнение общества в разных ситуациях и моментах. Впереди другое: как сделать так, чтобы те блогеры, кто способен на это, стали журналистами, смогли заняться журналистским расследованием, аналитикой, психологией. Носик открывал, хотел найти новый способ общения с людьми, с политтехнологиями, с пропагандой, и в этом его заслуга. Я думаю, что он был на пути к тому, чтобы на новых технологиях подойти к нашей профессии (журналистике) как можно ближе».

Максим Кононенко, журналист

«Если бы Пушкин дожил до старости, можно было бы задавать вопрос, осиротела ли русская литература без него? Конечно, он (Носик) отошел уже от видимых дел, но все равно невозможно его роль переоценить в появление того русского интернета, который у нас есть сейчас. Все СМИ, которые сейчас существуют в русском интернете, — все они придуманы Носиком. Все они исходят из того, что было придумано Носиком в 1997 году. Для меня он был первым, кто заплатил деньги за написанный текст. Это мой учитель».

Павел Дуров, один из создателей «ВКонтакте» и Telegram

«Антона будет не хватать. Он был одним из тех редких людей, кто ясно мыслил, ясно излагал, охотно делился своими знаниями и оставался оптимистом. Он всегда поддерживал меня и многих других, а мы часто забывали поддержать его в ответ. К сожалению, мы уже не сможем вернуть Антону ту теплоту, которой он делился с нами. Но мы можем хранить память о нем и защищать те принципы, которые он защищал, и следовать его примеру — поддерживать друзей, делиться знаниями, сохранять оптимизм и здравомыслие».

Сергей Доренко, редактор радиостанции «Говорит Москва»

«Носик был мотором всего. Носик, вообще говоря, один из отцов или отец рунета. Весь русский интернет — Вести.ру, Лента.ру, Газета.ру, Newsru.com, ЖЖ — это всё Носик. Он придумывал как, зачем, что именно. Он пробивал всё это и придумывал непрерывно. Надо сказать, что ушёл один из, если не единственный, — тут уже спор о титуле — один из отцов рунета или отец рунета. Ушёл отец рунета».

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

«Когда читала Антона Носика, иногда думала: «Ну как Земля таких носит?..». А сегодня она перестала его носить. И я понимаю: отныне в нерукотворном многообразии нашего мира чего-то не хватает. Вечный ему aperol spritz (думаю, он понял)».

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

«Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память».

Илья Варламов, блогер

«Это был человек, который общался вообще со всеми, мог найти язык с любым человеком, был совершенно неконфликтный, открытый, многих людей он знакомил, многих примирял. И если нужно было с кем-то познакомиться, все шли к Антону Носику. Потому что он знал, по-моему, вообще всех и со всеми удавалось ему поддерживать хорошие отношения».

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

«Большая потеря для отрасли и страны, потому что Антон — он угадывал, что будет в интернете. Он угадывал и показывал путь. Никто, кроме него, вот это вперед не видел. Мы это видим по тому, что он сделал, как он опережал время… Вот это еще потеря, помимо дружеских отношений, это потеря того, что он мог бы увидеть, а теперь не увидит. И мы этого лишились».

Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей

«Антон Борисович был крёстным отцом русского интернета, если так можно выразиться, основателем важнейших информационных изданий. Мы вместе работали в Rambler. Влияние Антона на то, как сложилась история, очень трудно переоценить. Он был одним из первых журналистов, которые стали использовать интернет. Это очень грустно и тяжело для всех. Он ведь был достаточно молодым. Нам всем будет его невероятно не хватать».

Памяти Антона Носика

Как стало известно, 10 июля в 18:00 на радиостанции «Серебряный дождь» выйдет еще одна передача «Самое время с Антоном Носиком» — блогер начал вести ее совсем недавно, меньше месяца назад. Последний выпуск будет посвящен покойному ведущему.

Аккаунт Антона Носика в LiveJournal блокировать не будут, все посты ушедшего из жизни блогера останутся открытыми.