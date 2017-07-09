Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате аварии с участием двух легковых автомобилей, передает в воскресенье ТАСС со ссылкой на сообщение представителя пресс-службы МВД республики.

«В Буйнакском районе Дагестана в воскресенье днем произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Калина» и BMW. Четыре человека из «Лады Калины» погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу», - уточнил собеседник агентства.

МВД выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.