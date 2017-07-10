Комитет гражданских инициатив (КГИ) предлагает законодательно закрепить возможность выдвижения кандидатов на выборы не только по итогам партийных съездов, но и по результатам предварительного внутрипартийного голосования. Такое предложение содержится в докладе КГИ, посвященном особенностям предварительного отбора партиями кандидатов на выборах 2017 года (есть в распоряжении «Известий»). По мнению авторов доклада, это повысит статус праймериз.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что сделать итоги предварительного голосования обязательными при выдвижении кандидатов можно только в случае, если и сама процедура праймериз будет проводиться всеми без исключения политическими партиями.

Что предлагает КГИ

Авторы доклада отмечают, что если законодательно закрепить возможность выдвижения кандидатов по итогам предварительного внутрипартийного голосования, это повысит статус праймериз. В докладе, который будет представлен в понедельник, признается нецелесообразным «принудительно обязывать партии проводить внутрипартийные голосования». Праймериз в России являются «добровольными инициативами», подчеркивают авторы доклада, поэтому учет их результатов при выдвижении кандидатов рассматривается «исключительно как акт доброй воли». По этой причине, по мнению экспертов, «всегда существует риск того, что итоги этих голосований и формального выдвижения могут не совпасть и привести к конфликту». В связи с этим эксперты указывают, что, когда партии готовы добровольно вводить такие механизмы, их результаты должны быть защищены законом.

«Добиваться этого можно, предусмотрев в законе, что выдвижение кандидатов может производиться не только решением съезда, но и по итогам официального проведения партией внутрипартийных голосований», — говорится в тексте доклада.

По мнению экспертов КГИ, такая норма могла бы изменить статус праймериз. Вместо того, чтобы оставаться консультативной процедурой, итоги которой можно игнорировать, предварительное голосование приобретет юридический статус.

Что думают в партиях

В партии «Единая Россия» поддерживают дискуссию относительно процедуры предварительного голосования.

— Однако эксперты КГИ предлагают странную конструкцию: результаты предварительного голосования фиксировать как обязательные по закону, а процедуру в целом — нет. Тут требуется широкое обсуждение, в том числе и для законодательного оформления, — заявил «Известиям» заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Он подчеркнул, что праймериз — внутрипартийное дело, и в ЕР уже давно участвуют в выборах исключительно победители процедуры.

Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев заявил «Известиям», что он против любых видов процедуры предварительного голосования.

— По нашему опыту, праймериз — это инструмент предварительного старта избирательной кампании в обход закона. И если для экспертов КГИ эта процедура выглядит как защита избирателей, то мы, в свою очередь, знаем, что с помощью ПГ, особенно в регионах, проводят своих людей, — сказал он «Известиям».

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал «полной глупостью» предложение о частичной легализации предварительного партийного голосования.

— Праймериз — процедура внутрипартийная. В конце концов, речь идет о внутрипартийной дисциплине. Людей выдвигают на кандидатуры партийные лидеры, которые избираются съездами партии. И здесь совершенно неуместно вмешательство государства, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Сергей Митрохин.

Мнение экспертов

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что эксперты КГИ в своем докладе фактически признают относительный успех предварительного голосования как процедуры, способствующей обновлению партийной элиты.

— Это неплохое предложение, оно косвенно свидетельствует о признании эффективности и представительности праймериз, в том числе проводимых «Единой Россией», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

По его мнению, данная инициатива может быть внесена в повестку дня и обсуждаться.

— Другой вопрос — стоит ли корректировать законодательство в связи с праймериз, меняя лишь норму, регулирующую часть вопросов, связанных с предварительным голосованием. Логичнее либо сделать праймериз обязательными для всех партий, либо разработать и принять законопроект о предварительном внутрипартийном голосовании, который регулировал бы все аспекты, связанные с праймериз, и исходил бы из логики системного регулирования этого процесса, — заключил Дмитрий Орлов.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, без нормы о том, что все партии должны проводить праймериз, все разговоры об обязательности их результатов теряют какой-либо смысл.

— Эта проблема (обязательный учет результатов ПГ при выдвижении кандидатов — «Известия») — мелкая. Ее можно рассматривать только в том случае, если праймериз являются обязательным элементом выдвижения кандидатов для любой партии, — уверен политолог.

Олег Матвейчев напомнил, что по закону именно съезд является высшим партийным органом, и теоретически он своим решением может ввести или отменить саму процедуру праймериз.

История вопроса

Праймериз (предварительное голосование) — западная политическая практика, в России апробированная в полной мере только «Единой Россией». Впервые широкие праймериз общероссийского масштаба прошли в 2011 году на выборах в Госдуму, причем проводил их Общероссийский народный фронт (ОНФ), хотя победители выдвигались по спискам ЕР. На тот момент выдвижение победителей в качестве кандидатов не было обязательным — списки неоднократно редактировались, в том числе на этапе проведения съезда.

Сегодня проведение праймериз для выдвижения является обязательной уставной нормой ЕР для выборов всех уровней, от муниципальных до губернаторских. За последний предвыборный цикл (парламентская кампания 2016 года) единороссы утвердили процедуру, при которой кандидаты выдвигаются решением съезда, хотя и при учете результатов предварительного голосования.